Inter, Lukaku sparito: arriva la risposta definitiva della dirigenza nerazzurra

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/07/2023

Inter Lukaku, la situazione si fa pesante. La dirigenza nerazzurra ha avuto un duro colpo ieri quando è emersa la notizia che Romelu Lukaku, nonostante l’offerta di 35 milioni di euro più 5 di bonus, potrebbe non accettare il trasferimento all’Inter. Dopo aver finalmente raggiunto un accordo con il Chelsea, sembrava che il belga fosse pronto a vestire la maglia nerazzurra, ma il suo prolungato silenzio ha sollevato dubbi tra i tifosi interisti.

È emerso che Lukaku sta valutando altre proposte, tra cui quella dei loro acerrimi rivali, la Juventus. L’avvocato-procuratore Ledure ha presentato inizialmente l’idea di un trasferimento al Milan, poi alla Juventus, e ora sembra che il giocatore stia considerando seriamente l’opzione bianconera. Questa notizia ha scosso il mondo interista, che sperava di vedere Lukaku indossare finalmente la maglia dell’Inter, una squadra che afferma di amare da sempre.

Inter, Lukaku non è più nel mirino dei nerazzurri

Tuttavia, secondo le ultime informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha deciso di ritirarsi dall’operazione Lukaku. La decisione è stata presa a seguito della scelta dell’attaccante belga di negoziare con la Juventus. Questo significa che il percorso di Lukaku verso l’Inter sembra giunto al termine, lasciando i tifosi nerazzurri delusi e incerti sul futuro dell’attacco della squadra. La notizia della possibile fuga di Lukaku verso la Juventus è ora al centro di tutte le discussioni e viene riportata su tutte le testate giornalistiche.

Mentre i tifosi interisti sperano che ci sia ancora una possibilità di convincere Lukaku a rimanere, sembra che l’Inter abbia deciso di abbandonare definitivamente l’idea di acquistarlo. L’eventuale trasferimento di Lukaku alla Juventus sarebbe un duro colpo per i rivali nerazzurri, che dovranno ora trovare un’alternativa per rinforzare il loro attacco. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se l’Inter riuscirà a trovare un sostituto adeguato per il belga. Nel frattempo, i tifosi dell’Inter dovranno aspettare con ansia ulteriori sviluppi nella vicenda Lukaku.