Inter: 'Lukaku ha già parlato con Inzaghi'. Ora si rischia l'effetto domino?

Inter: Romelu Lukaku ha già parlato con il tecnico Simone Inzaghi spiegandogli le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Chelsea. Il Corriere della Sera, tramite la sua edizione on-line, lancia poi l'allarme: "I migliori potrebbero chiedere di andar via per non restare in un progetto al ribasso".

Il principale quotidiano italiano riassume le ultime ore della trattativa che porterà il centravanti del Belgio a Londra, sponda blues. "È questione di qualche giorno, poi Romelu Lukaku saluterà l’Inter e tornerà, per la terza volta nella sua carriera, al Chelsea. La trattativa non è terminata, in dirittura d’arrivo sì e - anticipa il Corriere della Sera - potrebbe chiudersi in settimana o all’inizio della prossima. Il club di Roman Abramovich vorrebbe il centravanti belga a disposizione per la finale di Supercoppa europea contro gli spagnoli del Villarreal, in programma l’11 agosto a Belfast". Non solo. C'è già stata "una prima chiacchierata Lukaku e Thomas Tuchel, tecnico tedesco dei campioni d’Europa. Il centravanti è rimasto colpito dalle idee dell’allenatore dei Blues, ma più di tutto a impressionarlo è stata la determinazione con cui il Chlesea ha deciso di puntare su di lui. Il 28enne - scrive il quotidiano milanese - è convinto di poter ripetere quanto fatto nelle ultime due stagioni con Antonio Conte, di poter competere ad altissimi livelli sia in Premier League che in Champions e di aprire un ciclo duraturo con una squadra piena di giovani campioni".

Il Corriere della Sera sottolinea poi come "la cessione di Lukaku non va imputata né all’amministratore delegato Beppe Marotta né al direttore sportivo Piero Ausilio, contrari alla vendita. L’input è arrivato direttamente dalla proprietà. È passato il messaggio che non esistono incedibili, il rischio è innescare un effetto domino, i migliori potrebbero chiedere di andar via per non restare in un progetto al ribasso.Lukaku ha avuto un lungo colloquio con Simone Inzaghi. Al nuovo tecnico dell’Inter, per nulla contento della cessione, il giocatore ha spiegato le sue motivazioni riassumibili in un non vorrei partire, ma vista la situazione colgo l’occasione professionale". D'altronde il Chelsea offre a Lukaku 12 milioni netti a stagione più bonus che porteranno il suo stipendio a 15, contro gli 8,5 milioni attuali.

"Il Chelsea - informa ancora il Corriere della Sera - però deve arrivare all’offerta giusta, tra i 115 e i 125 milioni. La zarina Marina Granovskaia, plenipotenziaria dei Blues, sta cercando di inserire un giocatore nella trattativa, alla fine si convincerà a chiudere l’operazione con soli contanti. L’Inter dovrà riconoscere al Manchester United un 6% (circa 7 milioni) sulla rivendita, più un 5% di contributo di solidarietà (6 milioni). Bisognerà poi dare a Inzaghi un sostituto di Lukaku. In un mondo ideale la dirigenza dell’Inter andrebbe su Vlahovic, 21enne di prospettiva. Serve l’ok di Suning e 60 milioni alla Fiorentina sembrano un investimento non sostenibile per la proprietà. Potrebbero bastarne 35 milioni per strappare il 30enne Zapata all’Atalanta e poco meno per prendere Correa della Lazio".