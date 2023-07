Inter, Lukaku come un fulmine a ciel sereno: tre opzioni per rimpiazzarlo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/07/2023

Inter Lukaku, sembra essere finita. La dirigenza dell’Inter si trova di fronte a una situazione imprevista con la partenza di Lukaku, ma sembra essere pronta ad affrontarla. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sarà un vertice di mercato con l’allenatore Simone Inzaghi per discutere le possibili soluzioni in attacco. L’obiettivo dell’Inter sarà capire se sostituire Lukaku con un giocatore simile al belga o cercare un attaccante con caratteristiche diverse, come velocità, dribbling e inventiva.

Si è ipotizzato che Inzaghi preferisca un giocatore esperto come Alvaro Morata, che ha già esperienza nella Serie A. Il contratto di Morata con l’Atletico Madrid dovrebbe subire modifiche, con un abbassamento dell’ingaggio e della clausola rescissoria. Anche la Roma ha fatto un’offerta al giocatore, ma l’interesse di Inzaghi e la conoscenza con Marotta potrebbero influire sulla scelta.

Inter, Lukaku sfumato: i nomi in pole per sostituirlo

Un altro nome che circola è quello di Taremi, attaccante del Porto che è stato associato anche al Milan. Taremi avrebbe un costo di circa venti milioni di euro. Inoltre, c’è Folarin Balogun, un giovane talento statunitense dell’Arsenal, che ha giocato bene in prestito al Reims la scorsa stagione. La dirigenza dell’Inter sembra apprezzare molto Balogun e aveva già mostrato interesse anche prima della partenza di Lukaku.

Tuttavia, per il giovane attaccante servirebbe un investimento importante, circa 40 milioni di euro, l’intero budget inizialmente destinato al ritorno di Lukaku. In conclusione, l’Inter si trova di fronte a diverse opzioni sul mercato per sostituire Lukaku e dovrà prendere una decisione ponderata, considerando le caratteristiche dei giocatori disponibili e l’importo degli investimenti necessari.