di Redazione, pubblicato il: 15/07/2023

(Inter Lukaku) Ennesima puntata della vicenda di mercato Lukaku e stavolta la si può definire davvero clamorosa. Secondo la Gazzetta dello Sport Inter e Chelsea hanno trovato l’accordo sulla base di 35 milioni.

“Affare fatto? No, perché una parte dell’entourage di Lukaku non si trova, prende tempo, e così manca l’ok del giocatore sul più bello. Insomma, né Chelsea né Inter riescono più a mettersi in contatto con l’uomo a cui il belga ha affidato la gestione di questa trattativa, il discusso avvocato belga Sebastien Ledure.”

L’avvocato protagonista del ritorno di Lukaku a Milano lo scorso anno avrebbe rotto i rapporti anche con l’agenzia Roc Nation e sarebbe stato lui a proporre il belga prima al Milan poi alla Juventus. Proprio i bianconeri potrebbero essere interessati a Big Rom ma solo dopo la cessione di Vlahovic.

Ma “in questo affare, il fattore tempo è decisivo perché nessuno – né il Chelsea, né l’Inter, né lo stesso Lukaku – possono aspettare in eterno. Alla fine, poi, toccherà a Romelu la decisione ultima sul suo destino: toccherà a lui decidere se mantenere il patto di sangue e di amore con il popolo interista o cercare una nuova avventura altrove”.