Inter, Lukaku a breve incontro con Solskjaer ed i dirigenti dello United

Inizia una nuova stagione per il Manchester United di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, si è regolarmente presentato nel centro sportivo del suo club di appartenenza per l'inizio della nuova stagione. In attesa di eventuali sviluppi per il proseguio della sua carriera. Come noto, il giocatore, smanioso di lavorare con Antonio Conte, vorrebbe trasferirsi all'Inter durante questa campagna trasferimenti.



Nelle prossime ore potrebbero arrivare in tal senso, grosse novità. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il 26enne ex Everton, avrebbe chiesto ed ottenuto un colloquio con il manager dei Red Devils, Solskjaer, e con i dirigenti del club britannico.

Con buone probabilità il giocatore chiederà al proprio club di agevolare una sua cessione, spianando così la strada all'ad nerazzurro, Beppe Marotta, che potrebbe così accontentare Antonio Conte, che ha messo Lukaku in cima alla sua lista dei desideri.