Inter, l’Udinese ti fa da sponda per Samardzic: e lui ha una grande paura per il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/08/2023

Inter, l’Udinese ti da una mano per Samardzic. In queste ore, la trattativa che sta tenendo più banco in casa nerazzurra è sicuramente quella per portare il centrocampista serbo, Lazar Samardzic dall’Udinese. Di fatto, quello tra il classe 2002 e la società di viale della Liberazione era un affare già concluso, ma l’ingresso nella trattativa della famiglia ha complicato le cose.

Adesso, benchè l’affare non sia ancora concluso, resta un cauto ottimismo da parte di entrambe le parti e questo giustificato anche da un paio di fattori. In primo luogo, secondo quanto riportato da Tuttosport, dal fatto che l’Udinese sta facendo da sponda al club nerazzurro e ha già comunicato al ragazzo e al suo entourage che se non sarà Inter, allora rimarrà in bianconero (anche se bisogna fare attenzione alla Juventus, da sempre attenta alle qualità del ragazzo).

In più, in questo momento sembra che il giocatore sia molto dispiaciuto sia per la situazione, sia per il fatto che rischia di passare per una persona con una nome non propria simpatica tra gli addetti ai lavori e, per eventuali trattative future, potrebbe essere un limite alla carriera.

Insomma, domani dovrebbe essere il giorno da dentro o fuori. Tutte le parti vogliono addivenire ad un accordo. Ma, specie i nerazzurri, non sono disposti a trattare oltre e ad aspettare ulteriormente.