Inter, Longo in direzione Deportivo La Coruna: la formula dell'affare

Sulle colonne dell'edizione di questa mattina del Corriere dello Sport, si è parlato del futuro professionale di Samuele Longo. Il centravanti classe '92, che fino ad oggi non ha mai trovato continuità in nerazzurro, con ogni probabilità verrà girato nuovamente in prestito.

Pronto ad accoglierlo ci sarebbe il Deportivo La Coruna, club che milita nella Segunda Division. La formula dell'affare, prevederebbe un prestito di Longo con un riscatto che per gli spagnoli, in caso di promozione in Liga, diventerebbe obbligatorio.

Il giocatore con l'Inter attualmente ha un contratto in scadenza nel 2021, ma è chiaro che qualora il Deportivo La Coruna dovesse centrare la promozione, il ragazzo dovrà abbandonare definitivamente il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.