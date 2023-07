Inter, lo Shakhtar fa una richiesta shock per Trubin: avanza un’alterativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/07/2023

Inter, lo Shakhtar fa una richiesta shock per Trubin. In questo momento del calciomercato, la società nerazzurra vede la fase decisiva. Infatti, dopo aver incassato i soldi della cessione di Onana al Manchester United e di Colidio al River Plate, Marotta e Ausilio devono provare a riempire tutte quelle caselle che mancano nella rosa di Simone Inzaghi per avere una rosa molto competitiva nella prossima stagione.

Tra le vacanze presenti anche quella dei due portieri. La partenza del sopra citato Onana e di Handanovic, non hanno ancora trovato dei sostituti che potessero occuparla. Proprio per questo, in viale della Liberazione, stanno provando a trovare i profili che possano essere maggiormente adatti. Il primo nome, oramai si sa, è quello di Sommer, con cui c’è una trattativa ad oltranza con il Bayern Monaco.

Ma anche Trubin è un profilo che interessa molto. Il giocatore verrebbe a piedi a Milano e i suoi indizi social sono stati inequivocabili, ma i discorsi sembrano essersi arenati per la richiesta esosa da parte dello Shakhtar Donetsk. Infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, la società ucraina, chiede per separarsi dal proprio portiere circa 30 milioni di euro. Una cifra che in viale della Liberazione ritengono troppo elevata per un giocatore in scadenza di contratto.

Per questo, la dirigenza del club nerazzurro, sta pensando alle alternative, ed una di quelle che starebbe prendendo più piede sarebbe quella di Keylor Navas del Real Madrid. Vedremo se davvero queste trattative andranno avanti o sfumeranno definitivamente.