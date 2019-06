Inter, lo "scambio dell'anno" entro il 30 giugno: lo scenario

E' un'ipotesi che negli ultimi mesi ha scaldato l'asse Milano-Torino. Quello di un possibile scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala infatti, è senza dubbio lo scenario che più verrà seguito in queste settimane.

Il n°9 dell'Inter ha espresso più volte la propria volontà di rimanere a Milano, idem la Joya che vorrebbe rimanere a Torino. Eppure, non rientrando entrambi nei piani futuri delle rispettive squadre, i due argentini sembrano destinati a scambiarsi la maglia. Su tale operazione congiunta tra Inter e Juventus, il Corriere della Sera questa mattina riporta:

"Lo scambio con Icardi non ha perso di interesse, vista la plusvalenza per entrambe le società. Ma va fatto entro il 30 giugno. In caso contrario, per il numero dieci (Dybala, appunto) si apriranno altri orizzonti, senza escludere la cessione".