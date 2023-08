di Redazione, pubblicato il: 13/08/2023

(Inter) Anche l’arrivo di Samardzic è diventato ormai una telenovela. Alfredo Pedullà su Sportitalia riporta che dopo la rottura dei rapporti con il nuovo entourage il ragazzo è stato lasciato libero di scegliere se restare a Milano o tornare a Udine. Nonostante le voci contrarie sembra che il serbo sia ancora nel suo albergo milanese. Questo fatto potrebbe rappresentare un segnale preciso, favorevole al club nerazzurro. Nonostante il week end i rapporti non sono interrotti. La risposta di Samardzic è attesa nelle prossime ore.

Anche per Gianluca Di Marzio torna l’ottimismo per la chiusura dell’affare visto che il giocatore sarebbe disposto ad accettare l’offerta nerazzurra.