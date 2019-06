Inter, le possibili destinazioni di Nainggolan in caso di addio

Dopo una sola stagione, Radja Nainggolan potrebbe già lasciare l'Inter. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il centrocampista belga potrebbe essere inserito nella lista esuberi del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte.

"Calciomercato.it" fa una panoramica delle possibili destinazioni del giocatore in caso di cessione. Così si legge nel portale: "Il futuro di Nainggolan, autore di una stagione a dir poco sottotono soprattutto per ripetuti guai fisici, potrebbe essere in Cina oppure in Premier League. Nel primo caso, occhio al Jiangsu - di proprietà dello stesso Suning - che potrebbe ripetere l'operazione Eder.

Volendo avrebbe la possibilità anche di prenderlo semplicemente in prestito, con però un ingaggio superiore all'attuale. Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che ci provò nel gennaio 2018, e Dalian Yifang - vista la probabilissima cessione di Carrasco - le altre possibili soluzioni. Arsenal, Manchester United, ma soprattutto West Ham le squadre inglesi che potrebbero pensare di puntare su Nainggolan".

Da non scartare ci sarebbe altresì l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Roma, ma al momento la pista giallorossa sembrerebbe difficile.