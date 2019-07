Inter, le importanti parole di Giulini sull'ipotesi Nainggolan

Una volta terminati i sorteggi per il prossimo calendario di Serie A, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a "Sky Sport" dei vari movimenti di mercato dei sardi.

Inevitabile quindi una domanda su Radja Nainggolan, fortemente accostato alla squadra di Maran in questi ultimi giorni. Ma il massimo dirigente rossoblu risponde così: "Non c'é nulla di concreto al momento. Per lui il Cagliari sarebbe una piazza gradita, ma al momento è fantacalcio".