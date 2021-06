Inter-Lazzari, si tratta: ipotesi scambio in vista con la Lazio

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.it, l'Inter cerca in casa Lazio per quanto riguarda la successione di Achraf Hakimi sulla corsia destra, e uno dei nomi che verranno sondati in queste settimane è quello dell'esterno biancoceleste Manuel Lazzari, autore di un'ottima stagione l'anno scorso.

Bisogna, però, trovare i giusti incastri, perchè si sa, trattare con un presidente come Claudio Lotito non è cosa minimamente semplice, ma la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta che potrebbe ingolosire sia lo stesso presidente dei biancocelesti, ma soprattutto il suo neo-allenatore Maurizio Sarri.

Infatti, da viale della Liberazione, potrebbero essere offerti, oltre ad una parte cash, anche un giocatore e il nome sarebbe stato individuato in Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è in una situazione di contratto particolare, vista la scadenza nel giugno del 2022 e visto anche che avrebbe chiesto la cessione. Vedremo se questa potrà essere la mossa giusta.