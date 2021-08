Inter, Lazaro verso la cessione: ecco la sua prossima destinazione

Dopo aver parlato del sorteggio del girone di Champions League, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta si è soffermato a parlare anche del calciomercato in entrata dell'Inter dicendo che non ci saranno altre operazioni. Cosa diversa, invece, per ciò che concerne le uscite, dove qualche giocatore potrebbe essere piazzato.

Secondo quanto riportato da parte di Sportitalia, infatti, l'Inter è vicina a definire la cessione dell'esterno austriaco Valentino Lazaro al Benfica. Il giocatore, dopo il passaggio dei preliminari di Champions League da parte della squadra portoghese, ha accettato il trasferimento che avverrà in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni.

La società nerazzurra, quindi, dopo aver detto addio a vari esuberi come Joao Mario e Nainggolan, saluta un altro calciatore che non rientrava nei piani di Simone Inzaghi. Nuova avventura per Valentino Lazaro: il Benfica lo aspetta.