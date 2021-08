Inter, Lazaro va via? Una squadra interessata, ma c'è un ostacolo

L'Inter cerca non solo di fare mercato in entrata, ma anche in uscita, soprattutto piazzando quegli esuberi che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Tra i nomi fatti dal tecnico ex Lazio, c'è anche quello di Valentino Lazaro, l'anno scorso in prestito al Borussia Monchengladbach e che, non essendo stato riscattato, è ritornato all'Inter con la quale sta facendo la preparazione atletica per recuperare dall'infortunio in cui è accorso durante il corso dell'Europeo, cosa che gli ha impedito di poter giocare tante partite del girone.

Secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, c'è una società molto interessata all'esterno austriaco. Si tratta del Benfica, che avrebbe già incontrato l'agente del giocatore per poter dare un'accelerata alla trattativa. In realtà, l'ostacolo vero e proprio al passaggio del giocatore in Portogallo resta l'ingaggio da 2 milioni annui. Troppi al momento per i portoghesi.

Vedremo se ci saranno sviluppi in questi ultimi giorni di calciomercato per far si che l'Inter possa cedere un suo esubero, risparmiando anche sull'ingaggio secondo quelli che sono i diktat arrivati alla dirigenza di viale della Liberazione da Nanchino e che il Benfica possa avere finalmente l'esterno che sta cercando fin dall'inizio del mercato e che ancora non è riuscito a trovare.