Inter-Lazaro, fine della corsa: l'austriaco verrà ceduto in estate

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, ci sarebbe già il primo giocatore scartato dall’Inter per la prossima stagione.

Si tratta di Valentino Lazaro, acquistato dai nerazzurri la passata stagione per poi passare in prestito al Newcastle nella scorsa stagione e al Borussia Monchengladbach in questa.

La società di viale della Liberazione vorrebbe cederlo per non meno di 13 milioni di euro per evitare di fare una minusvalenza.