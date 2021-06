Inter-Lazaro ai titoli di coda? Dalla Premier spingono per averlo

Dopo l’ultima esperienza poco positiva a causa di due infortuni con la maglia del Borussia Monchengladbach, Valentino Lazaro è pronto a rimettersi in gioco in una nuova avventura in un nuovo campionato.

Secondo quanto riportato dal Chronicle Live, l’esterno austriaco, potrebbe ritornare nuovamente in Premier League e nuovamente in una squadra in cui ha già militato nella passata stagione, ovvero il Newcastle.

Infatti, il giocatore non rientra nei piani dell’Inter per la prossima stagione e l’idea di un ritorno con i Magpies potrebbe essere valido. Pare anche che lo stesso Lazaro abbia salutato con favore ad una soluzione di questo tipo.