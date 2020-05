Inter, Lautaro vuole il Barcellona: ma la strategia dei nerazzurri è chiara

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più avvolto nel mistero. Il Barça sarebbe sempre in forte pressing e starebbe tentando di convincere i nerazzurri ad abbassare le pretese. Nonostante le recenti dichiarazioni di Piero Ausilio, il centravanti nerazzurro potrebbe comunque lasciare Milano durante la prossima finestra di mercato. Come riportato da Sportmediaset, le parti sarebbero in trattativa da diverse settimane, ma al momento i contatti sarebbero bloccati. Non ci sarebbe ancora nessun principio d'accordo tra le parti per la possibile contropartita tecnica. I nerazzurri gradirebbero in modo particolare Arthur, sul quale ci sarebbe anche la Juventus, ma il brasiliano non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Barça.

Sempre seconto quanto riportato da Sportmediaset, la volontà di Lautaro Martinez sarebbe quella di trasferirsi al Barcellona; ma l'Inter non sembrerebbe voler concedere nessuno sconto ai catalani. Il classe '97 ha ancora tre anni di contratto e i nerazzurri non vorrebbe cedere alle condizioni del Barcellona e pressione del giocatore. L'Inter, come confermato ieri da Piero Ausilio, pretenderebbe l'intera cifra di 111 milioni di euro della clausola rescissoria per lasciare andare via il giocatore. La strategia del club di Zhang sarebbe chiara e, per non farsi trovare impreparata, avrebbe già sondato il terreno per Timo Werner del Lipsia.