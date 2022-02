Inter, Lautaro via? Ci sono già i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio

Inter, Lautaro Martinez può partire nel mercato di giugno.

L'attaccante argentino, che in questo momento sta attraversando un momento di appannamento sotto porta ed in termini di prestazioni, potrebbe essere sacrificato a giugno sull'altare del bilancio per permettere a Beppe Marotta e a Piero Ausilio di poter finanziare il mercato e regalare a Simone Inzaghi una rosa di assoluto livello. Ecco che, se da un lato potrebbe concretizzarsi questa cessione, è altrettanto vero che, d'altro canto, soprattutto se dovesse partire anche Alexis Sanchez, si dovrà fare un vero e proprio restyling in attacco.

Ecco che, da questo punto di vista, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta cercando i profili più adatti per avere un reparto avanzato di assoluto livello con alcuni nomi già sentiti ed altri, più complicati, ma che attraggono molto. In primis, come già si sa da tempo, c'è il nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo, in gol proprio contro l'Inter domenica, con cui c'è già stato più di un abboccamento con Giovanni Carnevali e con la dirigenza neroverde.

Ma attenzione anche ai nomi più europei, con quello dell'attaccante del Lille, Jonathan David su cui Marotta e Ausilio stanno facendo dei seri pensieri in vista dell'estate anche se la società francese ha intenzione di cederlo per una cifra molto elevata. Vedremo, dunque, quali saranno le scelte dell'Inter per il suo attacco della prossima stagione, di sicuro la dirigenza sta programmando oramai da tempo ed ha ben fissati in mente i nomi su cui puntare e che possano rendere l'Inter una squadra ancora più competitiva.