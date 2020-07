Inter, Lautaro non aspetta più il Barça: prende quota l'idea Manchester City

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scrivere: il Barcellona, da tempo sul centravanti argentino dell'Inter, avrebbe messo in stand-by la trattativa e adesso "El Toro" sembrerebbe essersi stufato di aspettare gli azulgrana. Dalla Spagna sono sicuri: Lautaro potrebbe prendere in considerazione una nuova destinazione dopo il congelamento dell'affare da parte del Barça che avrebbe irritato non poco l'ex Racing.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Don Balon" l'argentino sembrerebbe essere propenso ad accettare la corte del Manchester City. I citizens starebbero cercando un erede di Aguero e l'identikit tracciato dal club inglese porterebbe al numero dieci nerazzurro. D'altra parte Guardiola & Co. non avrebbero alcuna difficoltà nel soddisfare le richieste economiche dell'Inter: 111 milioni per il via libera, col City che adesso l'accoglierebbe con piacere all'Etihad Stadium.



Non solo: stando sempre a quanto riferito dalla Spagna l'asse Manchester-Milano sarebbe caldissimo. Oltre a Lautaro nel mirino anche Skriniar e Sanchez. Guardiola quindi potrebbe fare shopping ad Appiano Gentile, tre profili dell'Inter sulla lista della spesa. Dopo la sentenza del TAS di Losanna ( 10 milioni di multa e nessuna squalifica dalle competizioni europee) il City si ributta a capofitto sul mercato. E la nuova presa di posizione di Lautaro fa sorridere il tecnico catalano.