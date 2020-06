Inter, Lautaro, mossa dei nerazzurri, ora è scontro aperto con il Barcellona

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato quanto sia stata errata la convinzione della dirigenza del Barcellona di avere gioco facile a convincere l’Inter e Lautaro Martinez a chiudere l’accordo. L’arroganza con cui il club catalano si è approcciato alla trattativa non trova ragione di essere né nelle condizioni economiche dei due club né tantomeno nelle relazioni tra due grandi società, che dovrebbero essere impostate sul bon ton e sul rispetto reciproco.

La pretesa blaugrana di portare al Camp Nou il Toro argentino con due lire e qualche comprimario si è scontrata con la inamovibilità della dirigenza nerazzurra di rispettare il valore della clausola rescissoria.Da qui i nervi sempre più tesi degli spagnoli, che ieri si sono uniti per aggredire Beppe Marotta reo di aver detto che la clausola di Lautaro scade il 7 luglio e non il 15 come si presumeva.

Oggi arrivano tramite il sito Don Balon notizie di una vero e proprio conflitto aperto tra le due società. Il barometro che segna tempesta potrebbe trovare spiegazione anche nell’ultima mossa di mercato dell’Inter, quella di scegliere per la fascia Bellerin, il laterale che sembra sempre più vicino alla rottura con l’Arsenal per motivi contrattuali. La richiesta di 27 milioni di euro del club inglese non rappresenta un problema per l’Inter, grazie alla consistente plusvalenza realizzata con la cessione di Icardi. Secondo il sito iberico “il giocatore dell'Arsenal è a un passo dal firmare per il club lombardo e chiudere la porta al club che lo vide nascere. In tal caso, l'Inter avrebbe tagliato le ali di Blaugrana nella loro grande illusione di assumere Lautaro Martínez”.

La mossa Bellerin sarebbe uno schiaffo sonoro alla strategia del Barcellona di disfarsi di Semedo proprio cedendolo all’Inter nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez. Risultato, niente Toro ed una grana di mercato in più dunque per il Barcellona, sempre più angustiato dalla necessità di liberarsi dei suoi numerosi e pesanti esuberi prima di riuscire ad organizzare una operazione in entrata.