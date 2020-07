Inter Lautaro, con il Barça tutto fermo. Ora serve recuperare l´argentino

All´interno di un intervista rilasciata a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha risposto anche ad una domanda in merito allo stato della trattativa che da mesi tiene ormai banco in casa Inter, quella che vede Lautaro Martinez insistentemente corteggiato dal club catalano, con l'amico e connazionale Leo Messi come primo sponsor. “Abbiamo parlato con l´Inter ma al momento é tutto fermo - ha spiegato il presidente blaugrana - Per ora siamo concentrati sulla Champions League”

Parole sicuramente di circostanza, ma che racchiudono un messaggio chiaro: la prioritá da qui a fine agosto deve essere data agli impegni sul campo, con focus specifico sulle imminenti competizioni europee, tutto quello che riguarda il mercato puó attendere. Ragionamento cristallino e che deve essere tale anche per il numero dieci nerazzurro, a prescindere da quella che sará la sua decisione finale, sebbene appaia al momento scontata, per la prossima stagione.



L´Inter ha bisogno del miglior Lautaro per andare in Germania e potersi giocare tutte le sue carte nella fase finale di Europa League. Ritrovare la classe e i gol del Toro sará vitale per i nerazzurri, anche e soprattutto al netto di una situazione che vede la permanenza in rosa di Alexis Sanchez, colui che piú di tutti ha saputo oscurare il recente drastico calo dell´argentino, ancora in dubbio per la competizione europea, causa il nodo sul prestito da sbrogliare con il Manchester United, club con il l´Inter non ha ancora trovato un accordo.