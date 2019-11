Inter: Lautaro al Barca, in Spagna ci credono. Decisivo Leo Messi?

Quando iniziano a muoversi le corazzate dell’informazione qualcosa che brucia sotto la cenere c’è sempre. Mundo Deportivo di oggi dedica un lungo articolo che celebra le virtù di Lautaro Martinez, ovviamente non per esaltare l’Inter che lo ha preso un anno fa e che ora lo sta valorizzando al massimo livello ma nell’ottica del rinnovamento cui il Barcellona dovrà necessariamente guardare nel prossimo mercato.

Secondo il quotidiano iberico, il Barca sa bene che l’anno prossimo sarà obbligatorio fare un grande investimento per il reparto avanzato, visto che Suarez compirà 33 anni il prossimo 24 gennaio. Le alternative Mbappè e Kane sono estremamente costose, dunque l’attenzione dei blaugrana si rivolge a quegli attaccanti che gravitano nella “seconda fascia” in testa alla quale c’è proprio Lautaro, che “ha già dimostrato al Camp Nou nel secondo turno della Champions League di raccogliere tutte la qualità per essere uno degli attaccanti più decisivi del calcio mondiale nel prossimo decennio”.

Mundo Deportivo ricorda che l’Inter se lo è assicurato lo scorso anno dal Racing Avellaneda per 25 milioni, con un contratto fino al 2023, anche se si parla già di rinnovo proprio per evitare gli assalti dei grandi club europei. Il suo prezzo attuale naviga intorno ai 100 milioni di euro ma a Barcellona non si impauriscono.

Il perché è presto detto: Lautaro rappresenta alla perfezione l’attaccante top che i blaugrana inseguono, giovane, con il senso del collettivo, versatile al punto giusto per puntare direttamente la porta o all’occorrenza scaricare per il compagno. Gioca anche fuori dall’area di rigore, non disdegnando le fasce, ed è capace di imporre una pressione fuori dal comune alla difesa avversaria.

Il quotidiano evidenza che nelle prime 10 giornate di campionato, Lautaro ha giù segnato 5 gol, solo un in meno alla scorsa stagione quando contò 27 presenze. “Il suo tandem con Romelu Lukaku sta dando i suoi frutti e finalmente l'Inter torna a competere con la Juventus per lo scudetto ".

Mundo Deportivo conferma che Lautaro è costantemente monitorato dallo staff tecnico del Barcellona e tutti i report sono estremamente positivi “riportando la sua fame e la crescente personalità per assumere responsabilità in una squadra come l'Inter con un allenatore molto esigente come Antonio Conte.”

Ma c’è anche altro da tener presente. Commentando le ultime convocazioni di Scaloni per la nazionale argentina, più di un osservatore ha fatto presente che la mancata presenza di Mauro Icardi sarebbe frutto anche del fatto che l’ex interista non gode della stima di Leo Messi, da sempre amico di Maxi Lopez, a differenza di Lautaro Martinez che si è inserito ottimamente nel club dell’albiceleste.

Niente di più probabile dunque che anche in sede di mercato Messi spinga con forza per portare a Barcellona uno dei suoi delfini, uno dei più fidati, sicuramente il migliore della nuova generazione di attaccanti argentini.