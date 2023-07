Inter, l’arrivo di Sommer slitta ancora: ecco cosa complica l’affare con il Bayern

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/07/2023

Inter, l’arrivo di Sommer si arena ancora. In casa interista sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. La società nerazzurra, infatti, deve riempire delle caselle importanti per quanto riguarda alcuni ruoli ancora scoperti nella rosa di Simone Inzaghi. Tra questi, oltre all’attaccante e al braccetto di difesa, c’è anche la questione portiere da affrontare.

Da tempo, secondo le indiscrezioni dei vari media, il nome preferito dal club di viale della Liberazione è quello del portiere del Bayern Monaco, Yann Sommer. Con il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo, e anche con la società bavarese tutto è stato già formalizzato. E allora, cosa manca per concludere l’affare tra le due società?

La risposta è data da Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato, infatti, da gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l’affare. Il Bayern Monaco, come si sa, deve prima trovare un portiere per poter cedere lo svizzero. Negli ultimi giorni i tedeschi stavano trattando il nome di Raya del Brendtford, ma l’affare non è andato in porto. Questo perchè lo stesso Bayern ha chiesto il prestito con diritto di riscatto agli inglese, ma la risposta è stata negativa.

Insomma, a poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato, i nerazzurri devono ancora definire le firme del nuovo portiere. L’affare non sembra essere in discussione, ma più il giorno passa e più è complicato adattare per la prima di campionato il nuovo portiere alle esigenze tattiche di Inzaghi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.