Inter, la società nerazzurra passa all’incasso: soldi freschi da una rivendita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2023

Inter, la società nerazzurra passa all’incasso dopo una rivendita. In questi giorni in cui si sente parlare di tante trattative di calciomercato, ce n’è stata una che si è conclusa. Si tratta di quella che ha portato Salvatore Esposito, fratello dell’interista Sebastiano, dalla Spal allo Spezia. Una trattativa di cui si è parlato tanto e che è andata a buon fine.

Sul giocatore, che tanto bene ha dimostrato di aver fatto in Serie B con la squadra emiliana, c’erano tante società, ma quella ligure è riuscita a portarlo a termine, per un giocatore di grande qualità e che è un classe 2000. Ma, come anticipato, questo trasferimento ha interessato, e molto, anche la società nerazzurra. Ecco perchè.

Inter, la dirigenza nerazzurra esulta per una rivendita: in viale della Liberazione passano all’incasso grazie ad un canterano

Come detto, uno dei trasferimenti di questa sessione è stato quello di Salvatore Esposito, regista di centrocampo, dalla Spal allo Spezia. Un trasferimento che ha interessato molto anche l’Inter dal momento che, quando i nerazzurri lo cedettero agli emiliani, si erano riservati una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

Rivendita che, abbiamo visto, è avvenuta e che, come scritto sui suoi profili social dal giornalista Pasquale Guarro, ha portato alle casse interiste 300.000 euro. Non una somma esorbitante, ovviamente, ma sicuramente accolta con favore visto che è arrivata dalla cessione di un giocatore non proprio. A tal proposito, un’altra situazione interessante riguarda Nicolò Zaniolo. Ma qui bisognerà ancora capire varie cose. Intanto, l’Inter incassa dalla cessione di Salvatore Esposito e prepara il terreno per capire se potranno esserci altre operazioni in uscita in questa sessione.