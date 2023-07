di Redazione, pubblicato il: 28/07/2023

(Inter) L’agente e intermediario Beppe Accardi ha rilasciato una lunga intervista a TMW. Al centro delle sue parole il mercato dell’Inter, la cessione di Onana, la sua sorpresa per il ritardo nell’individuare il sostituto.

Domanda non evitabile quella sulla vicenda Lukaku. Secondo Accardi “tutti eravamo convinti che fosse già chiusa con l’Inter, ma bisognerebbe vedere come sono andate davvero le cose…Aggiungo una cosa: non è che Juve e Inter si sono messe d’accordo facendo questa sceneggiata per abbassare il prezzo del suo cartellino?”.