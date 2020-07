Inter, la prossima settimana vertice Lazaro-Newcastle. In ballo c’è il suo futuro

Lazaro, passato in prestito dall’Inter al Newcastle nel corso del mercato di gennaio, non sembra essere affatto contento del minutaggio che l’allenatore Steve Bruce gli ha concesso con la maglia inglese. Infatti,a tal proposito,come riporta il quotidiano Chronicle Live, la prossima settimana gli agenti del calciatore incontreranno la dirigenza del Newcastle per fare il punto della situazione. Il giocatore, prima di prendere in considerazione altre proposte, vuole capire la volontà del club inglese nei suoi confronti. L'Inter,dal canto suo, spera che il giocatore rimanga in Inghilterra. Il che comporterebbe automaticamente il riscatto per una cifra intorno ai 20 milioni. Cifra cospicua, che permetterebbe al club di Via della Liberazione di reinvestire questi soldi per altri obiettivi.