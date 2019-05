Inter, la lista dei partenti è lunga: in 6 diranno addio a Giugno

Gazzetta.it traccia le linee del mercato dell'Inter, questa volta in uscita. Sono tanti i giocatori destinati a dire addio a Giugno, con un grosso dubbio che riguarda l'ex laziale Keita, per il quale servono 34 milioni di euro. Cifra che i nerazzurri non vorrebbero però sborsare. Ecco l'analisi dell'edizione digitale della rosea:

"Cedric guida la delegazione dei giocatori con la valigia pronta e poche possibilità di scendere in campo: tornerà al Southampton, senza troppi rimpianti. Ai titoli di coda sembra anche l’esperienza di Dalbert, anche se il vero problema oggi è trovare qualche acquirente e ottenere dalla sua cessione una plusvalenza. Ha fatto decisamente meglio Joao Mario, ma non è bastato. Un capitolo a parte meritano Borja Valero, Candreva e Keita. Solo l’ultimo spera ancora di restare, ma solo se col Monaco verranno riviste cifre e modalità di pagamento del riscatto, fissato oggi a 34 milioni".