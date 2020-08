Inter, la Juventus fa sul serio per Pinamonti ma tutto dipende dai nerazzurri

La Juventus avrebbe intenzione di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione e starebbe monitorando con attenzione diversi profili. Tra i giocatori nel mirino bianconero, come conferma l’emittente televisiva genovese Primocanale, ci sarebbe anche Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, cresciuto nel vivaio dell’Inter e attualmente di proprietà del Genoa, ha deluso le aspettative in questa stagione in cui è riuscito a realizzare soltanto 7 reti in 34 presenze.

Il club ligure lo ha riscattato dai nerazzurri lo scorso febbraio per 18,5 milioni di euro e sarebbe pronto a cederlo nella prossima finestra di mercato. La Juventus sarebbe al momento la squadra in pole position, ma prima bisognerà aspettare la decisione dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, al momento della cessione ha stretto un gentlemen agreement con il Genoa riservandosi una sorta di diritto di prelazione in caso di vendita futura del giocatore.

L’Inter sarebbe alla ricerca di un vice Lukaku per la prossima stagione e non è escluso che decida di far ritornare Andrea Pinamonti sfruttando la clausola di riacquisto valida fino al prossimo 31 luglio e beffare così la concorrenza bianconera.