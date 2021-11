Inter, la Gazzetta annuncia l'addio dell'attaccante nerazzurro

Inter, Sanchez è ai saluti.

O almeno titola così oggi La Gazzetta dello Sport a proposito del destino di Alexis Sanchez per gennaio: “Sanchez ha rimesso l’auto nel garage, fermo ai box per almeno 15 giorni, bene che vada. Il cileno salta almeno quattro partite: Napoli, Shakhtar, Venezia e Spezia, il rientro se tutto andrà nel migliore dei modi va collocato tra le partite di Roma e Madrid. Non è un guaio di poco conto, in un periodo di molte partite ravvicinate. Ed è una situazione che l’Inter ha tutta l’intenzione di risolvere a gennaio. Se l’umore del cileno cambia spesso – più volte in passato ha alternato momenti in cui ha chiesto la cessione e altri in cui ha manifestato l’intenzione di restare -, l’idea dell’Inter è quella di trovare un giocatore più continuo”.

Restano vive infatti le idee Raspadori, Belotti e Scamacca in vista di gennaio. Operazioni complicate, certo, ma l'Inter ha voglia di regalare ad Inzaghi un quarto attaccante che sia affidabile soprattutto fisicamente, rispetto ad un Sanchez davvero troppo fragile (qui le ultime sul nuovo infortunio) per volerci realmente puntare. Paradossale che il cileno torni costantemente acciaccato dalla Nazionale, che spesso lo tengono fuori causa nel periodo successivo per poi tornare disponibile proprio per le gare della sua selezione. Un loop infinito che, dalle parti di Milano, non trova più la pazienza degli uomini mercato nerazzurri.

Sanchez, è finita.