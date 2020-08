Inter, la FIFA sostiene Messi: possibile l'addio al Barça a parametro zero

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano Sport, la FIFA dà ragione a Leo Messi. La superstar argentina è ormai ai ferri corti col Barcellona e una separazione sembrerebbe essere forse imminente.



Messi, qualora dovesse chiedere di andare in un altro club e qualora quest'ultimo dovesse chiedere alla FIFA di acquistare il giocatore, il Barça in quel caso non avrebbe alcuna possibilità di opporsi dato che entrambe le parti potrebbero appellarsi alla volontà del fuoriclasse di esercitare le proprie funzioni.



In quest'ultimo caso sarebbe necessaria la funzione del tribunale ma il regolamento FIFA conta di più rispetto a quello spagnolo. In caso di trasferimento all'estero i blaugrana potrebbero subire una beffa clamorosa data l'incapacità di non chiedere al calciatore stesso di pagare di tasca sua la clausola rescissoria che ammonterebbe a 700 milioni di euro.