Inter, la dirigenza ha le idee chiare su Stankovic: l’intenzione per il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/08/2023

Inter, la società ha le idee chiare sul futuro di Stankovic. Una delle rivelazioni principali di questo pre-campionato nerazzurro è sicuramente Filip Stankovic. Il portiere interista si è ben destreggiato sia tra i pali che con i piedi, fondamentale molto caro a Simone Inzaghi. Ecco che, nelle ultime ore, si stanno facendo varie ipotesi per quanto riguarda il futuro del giocatore.

Alcuni media, infatti, hanno avanzato l’ipotesi di una possibile permanenza nella rosa nerazzurra del classe 2002. Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano torinese Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di far proseguire la crescita di Stankovic, ma non all’Inter.

Infatti, la volontà sarebbe quella di cedere in prestito il ragazzo, in modo da permettergli di poter effettuare una stagione da titolare e avere continuità in campo. Questo, per poi farlo ritornare a Milano per permettergli di essere il titolari tra i pali della porta interista, facendolo dalla porta principale.

Insomma, la dirigenza tutta è convinta di avere tra le mani il futuro numero 1 nerazzurro che potrà fare cose importanti nei prossimi anni. Ma adesso è il momento di continuare l’apprendistato, dopo le due stagioni molto più che soddisfacenti trascorse con la maglia della squadra olandese del Volendam. Vedremo gli sviluppi.