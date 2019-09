Inter: la crisi del Milan può nascondere un grosso regalo ai nerazzurri?

Bruno Longhi, voce storica dei programmi sportivi Mediaset, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Sportiva sulla vittoria dei nerazzurri a Marassi e su una indiscrezione a proposito dell’ex mister Spalletti. Sulla prestazione dei nerazzurri a Genova, Longhi è convinto che si tratti di un processo di crescita della squadra partita dopo partita, in virtù del fatto che il gruppo sta metabolizzando gli insegnamenti di Conte. L’Inter ora è attesa da due prove (Barcellona e Juventus) che daranno la fotografia esatta della reale dimensione della squadra e di quali possano essere le aspirazioni per questa stagione.

Introducendo la situazione del Milan, Longhi ha fatto notare che se l’Inter ha inserito due nazionali e tre acquisti dallo United e dall’Atletico Madrid, i rossoneri si sono limitati due Under 21 e due ex giocatori dell’Empoli. Dopo la sconfitta interna di ieri contro la Fiorentina, in casa rossonera è forte il dubbio se proseguire con Giampaolo o andare immediatamente ad una sostituzione. E proprio a questo riguardo arriva la rivelazione di Longhi:

“Attraverso confidenze di amici, avevo saputo che Spalletti, prima dell’inizio della stagione, aveva detto che sarebbe stato fermo a meno che non ci fosse stata un’offerta da parte del Milan“. L’Inter guarda con interesse a questa ipotesi che, qualora andasse in porto, potrebbe liberare il club dal pagamento di circa 20 milioni di euro al tecnico toscano ed al suo staff a seguito dell’esonero per far posto a Conte.