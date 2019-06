Inter, la concorrenza per Rebic aumenta: spunta anche l'Atletico Madrid

Il comunicato sulla mancata permanenza di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid in vista della stagione 2019/2020 è arrivato già qualche mese fa. Per questo motivo, i Colchoneros sono alla ricerca di un degno sostituto del francese.

Tra i profili più graditi al club spagnolo, oltre allo juventino Paulo Dybala, ci sarebbe anche Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore piace molto anche all'Inter, e complici anche i 10 gol e 6 assist collezionati in 38 presenze, ha attratto vari club.

Per il vice-campione del mondo, il club tedesco (che ha già venduto Luka Jovic al Real Madrid per 60 milioni di euro) ha già fissato il prezzo: almeno 40 milioni.