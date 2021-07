Inter, l'esterno destro arriva dall'Inghilterra? C'è l'ipotesi scambio

Nome nuovo per la fascia destra dell'Inter che per lui potrebbe proporre uno scambio con due giocatori considerati in uscita

Dopo la dolorosa partenza di Achraf Hakimi, l'Inter deve andare alla ricerca del suo sostituto sul mercato, cosa non semplice soprattutto in periodi di contrazione economica. Tanti nomi sono stati fatti, da Lazzari a Zappacosta, da Dumfries a Bellerin, ma secondo quanto riportato da parte di Calciomercatonews.com, c'è anche un nome nuovo. Si tratta di Ricardo Pereira del Leicester, giocatore che è rimasto un po' fuori dai piani della società inglese e che potrebbe fare al caso dell'Inter. La cifra chiesta dalle Foxes è di 30 milioni di euro, un po' troppi per le casse dell'Inter che non può affrontare una spesa del genere in sede di calciomercato. Ecco che allora la chiave potrebbe essere quella di inserire alcune contropartite con i nomi di Valentino Lazaro e Stefano Sensi che potrebbero ingolosire gli inglesi e che sono in uscita dall'Inter per diversi motivi.