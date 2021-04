Inter, l'erede di Handa potrebbe essere questo colpo a sorpresa!

Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic come numero uno della squadra nerazzurra. Se non sono una sorpresa le candidature dei vari portieri della Serie A, Cragno, Silvestri e Musso su tutti, secondo Calciomercato.it potrebbe esserci una sorpresa.

L’ultimo nome potrebbe portare addirittura ad Andre Onana. Il portiere dell’Ajax è attualmente squalificato per doping fino a febbraio 2022 e per questo gli olandesi hanno interrotto le trattative per il rinnovo. Il camerunense, uno dei top in Europa prima delle vicende extra-campo che lo hanno fermato per diversi mesi. Un cambio della guardia low cost che potrebbe arrivare magari proprio a giugno 2022.

L’agente di Onana, tra l’altro, alcuni giorni fa ha ammesso lo stallo nella trattativa con l’Ajax e gli scenari aperti per il futuro. Con l’Inter che magari potrebbe fare la sorpresa.