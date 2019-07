Inter, l'effetto Conte si fa già sentire: blindato il centrocampista

Lo si sospettava già da settimane, ma la redazione di Tuttomercatoweb quest'oggi ha dato la conferma: Antonio Conte non ha alcuna intenzione di privarsi di Roberto Gagliardini.

Il tecnico leccese infatti, vorrebbe sfruttare i centimetri dell'ex Atalanta per adattarlo sia per la corsa, sia per le incursioni dentro l'area. Per Gagliardini si era parlato anche dell'interesse della Fiorentina.

Interesse che sarebbe potuto giovare all'Inter per arrivare a Federico Chiesa. Vista però l'eccessiva valutazione del cartellino del classe '97 (pari a 70 milioni) e il veto posto da Conte, Gagliardini è destinato a rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione.