Inter, l'agente di Politano è fiducioso: "Il colpo in avanti arriverà"

"Ha preso Diego Godin, Nicolò Barella, Valentino Lazaro. La squadra sin qui è costruita bene, manca il colpo in effetto davanti ma sono certo arriverà".

Ha esordito così ai microfoni di Sportmediaset Davide Lippi, agente che cura gli interessi di Matteo Politano. L'ottimismo per il colpo in avanti - complice anche l'esclusione di Mauro Icardi - cresce, ma ovviamente non sarà facile.

Il sogno porta il nome di Romelu Lukaku, per il quale lo United continua a chiedere un assegno da almeno 80 milioni. La voglia di prelevare il belga l'Inter ce l'ha tutta, ma al momento sta attendendo il momento giusto per acquistare l'ex Everton ad un prezzo leggermente scontato.