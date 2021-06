Inter, l’agente di Nandez esce allo scoperto sul futuro del centrocampista

Tra i nomi nel mirino dell'Inter ci sarebbe anche quello di Naithan Nandez , destinato a lasciare il Cagliari nella prossima sessione di mercato. L’uruguaiano viene da alcune ottime stagioni e sembrerebbe ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big. A confermarlo è stato il suo agente Pablo Bentancur nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Il centrocampista piace molto ai nerazzurri, che lo starebbero seguendo da alcune stagioni, ma attenzione anche all’interesse di alcuni club di Premier League, tra cui il Leeds.

Ecco le parole del suo procuratore: “È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando”.

Prima bisognerà fare i conti con il Cagliari di Tommaso Giulini , da sempre bottega cara, che vorrebbe incassare dalla cessione del centrocampista i 36 milioni della clausola rescissoria. I nerazzurri, al momento, non potrebbero permettersi grossi investimenti sul mercato e sarebbero pronti ad inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per provare ad abbassare la cifra richiesta dal patron del club sardo. Discorso diverso per il Leeds, che invece sembrerebbe disposto a mettere sul piatto l’intera cifra della clausola rescissoria.