Inter, l'affare Chiesa si complica: i Della Valle prendono tempo

Piccolo intoppo nell'affare che potrebbe portare Federico Chiesa all'Inter. Per trattare l'esterno della Fiorentina, che piace ai meneghini già da tempi non sospetti, bisognerà attendere gli sviluppi che stanno coinvolgendo la dirigenza Viola.

Il club gigliato infatti, potrebbe presto cambiare proprietà, passando dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, imprenditore che già negli scorsi provò a prendere le redini di un altro club italiano: il Milan. Essendoci questo cambio importante, da Firenze fanno sapere che per parlare della cessione di Federico Chiesa bisognerà pazientare. A riguardo infatti, il Corriere dello Sport rivela:

“L’esterno, nel mirino pure della Juventus, è congelato dalla trattativa per la cessione da parte dei Della Valle del club. Tutto proprio nell’anno in cui l’Inter può giocare d’anticipo. Se non deve essere più pazza (Antonio Conte dixit), per lo meno l’Inter non è fortunata”.