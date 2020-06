Inter, Kumbulla sempre più vicino alla Lazio: incontro tra le parti

Il futuro di Marash Kumbulla sembrerebbe sempre più vicino alla Lazio. Il classe 2000, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona, sembrerebbe ormai pronto a fare il salto di qualità. I biancocelesti sembrano aver superato la concorrenza di Inter e Juventus e sarebbero pronti a tentare l’assalto decisivo. Nelle scorse settimane i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus, ma la valutazione del Verona sarebbe superiore ai 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questo pomeriggio andrà in scena a Roma l’incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Setti, per cercare di chiudere l'operazione. La Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro più alcune contropartite tecniche gradite al club scaligero. Il Verona, intanto, ha già chiuso per il sostituto dell’albanese; si tratta di Mert Cetin della Roma. Le parti hanno già raggiunto l’accordo per un prestito con diritto di riscatto.