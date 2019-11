Inter Kulusevski: pronta la mossa per bruciare la concorrenza

Il nome forte in vista di gennaio per rinforzare il centrocampo è quello di Kulusevski. Il giocatore svedese in forza al Parma ma di proprietà dell'Atalanta piace molto a Conte e alla dirigenza nerazzurra, ragione per la quale si sta studiando la strategia per portarlo a Milano a gennaio.

L'intenzione è quella di anticipare la concorrenza, che presumibilmente a giugno scatenerà una vera e propria asta per accaparrarsi il giovane talento.

Non sarà tuttavia semplice, visto che i bergamaschi fanno una valutazione molto alta di Kulusevski. Si parla di una richiesta che si aggira sui 30 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.