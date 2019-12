Inter Kulusevski, distanza tra i club minima. La strategia dell'Inter

Il nome che piace per il centrocampo è quello di Dejan Kulusevski. Lo svedese dell'Atalanta, ma in prestito al parma, piace da tempo, e gli uomini mercato dell'Inter stanno lavorando per anticipare la concorrenza.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ieri ci sarebbe stato un incontro con Percassi, che parte da una valutazione di 40 milioni. Marotta avrebbe offerto, tra parte fissa e variabile, 35 milioni. Il vero nodo in questo momento è rappresentato dal Parma, che non vorrebbe privarsi del giocatore già a gennaio.

Per questa ragione l'Inter è a lavoro per giugno. L'obiettivo è quello di anticipare Juventus e Manchester United.