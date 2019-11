Inter, Kulusevski, De Paul e Vidal difficili. Si vira su un altro obiettivo

L'Inter, nel corso della sessione di gennaio, avrà necessità di acquistare un centrocampista, visto che in quel reparto la coperta in questo momento è davvero corta.

I nomi seguiti sono diversi, ma presentano tutti delle difficoltà. Kulusevski ha una valutazione molto alta. L'Atalanta infatti lo valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro. per Vidal ci sarà da scontrarsi con la volontà del Barcellona, che in questo momento non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire

Ci sono poi le piste che portano ai vari Castrovilli, Tonali e De Paul, ma tutti hanno quotazioni elevate. per questa ragione Conte starebbe meditando di puntare su un suo fedelissimo. Si tratta di Florenzi, che sta trovando molte difficoltà a Roma. Questo giocatore piace per la sua duttilità. anche se partirebbe mezzala, ruolo nel quale è stato schierato in nazionale quando il CT era proprio Conte.

lo riporta Tuttosport.