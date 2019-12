Inter, Kulusevski alla Juventus: è stato il giocatore a dire no ai nerazzurri

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha da poco fornito un importante aggiornamento sulla trattativa che sta portando Kulusevski alla Juventus. Secondo il noto esperto di mercato la trattativa con i bianconeri è ormai in chiusura.

L'Inter e l'Atalanta avevano raggiunto un accordo di massima, ma decisiva per far saltare tutto è stata la volontà del calciatore, che non aveva ancora detto si ai nerazzurri.

Ebbene a dare la svolta , e a tagliare definitivamente fuori l'Inter dalla corsa al giocatore, è stata l'intesa tra la dirigenza juventina e l'agente di Kulusevski Stefano Sem sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus per 5 anni.