Inter, Koulibaly per la difesa? Dalla Spagna rimbalza un nome a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/06/2023

Inter, dalla Spagna rimbalza un nome a sorpresa per la difesa nerazzurra. Negli ultimi giorni, si è tanto parlato dei possibili rinforzi per il reparto difensivo della squadra nerazzurra. Come si sa, oltre a Skriniar, potrebbe lasciare Milano anche qualche altro elemento del reparto arretrato della rosa di Simone Inzaghi.

Per questo, la dirigenza di viale della Liberazione, sta cercando di vagliare varie opzioni per capire quale possa essere la migliore per il progetto di Inzaghi. Si è tanto parlato dell’opzione che porta all’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ma il Chelsea, proprietaria del cartellino, è restia a concedere in prestito il giocatore.

Ecco che, allora, Marotta e Ausilio potrebbero vagliare nuove piste e dalla Spagna arriva la novità in tal senso. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per arrivare al difensore del Barcellona, classe 2001, Eric Garcia. L’ex Manchester City potrebbe essere uno dei sacrificati per il FFP della squadra catalana e anche la formula e il prezzo potrebbero essere vantaggiosi.

A tal proposito, sempre secondo il quotidiano, il presidente Laporta chiede una cifra di 10-15 milioni di euro circa. Al momento, però, i nerazzurri, non possono arrivare a tanto. Ed è per questo che l’affare si potrebbe sbloccare con un prestito, purchè ci sia minimo un diritto di riscatto. Andrebbe convinto, però, il calciatore che, ad oggi, non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna.