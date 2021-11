Inter, Kostic obiettivo concreto: una contropartita per convincere l’Eintracht

Inter, è Filip Kostic il giocatore su cui sta puntando Beppe Marotta per sostituire il sempre più probabile partente Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno.

I nerazzurri starebbero pensando al serbo per la prossima stagione ma potrebbero prenderlo già a gennaio nel caso in cui dovessero riuscire a cedere e monetizzare dalle cessioni di Matias Vecino e Ivan Perisic (qui l’articolo). Al momento l’ipotesi più plausibile è quella di tentare l'affondo decisivo a fine stagione, in quanto i nerazzurri dovranno fare i conti anche con l’Eintracht Francoforte che vorrebbe incassare dalla cessione dell’esterno una ventina di milioni, cifra che attualmente l’Inter non può spendere. Kostic è da poco passato nella squadra di Alessandro Lucci - agente di Aleksandar Kolarov, Joaquin Correa, Edin Dzeko e Matias Vecino- e questo potrebbe favorire l’affare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O’Jogo, Beppe Marotta starebbe pensando di inserire nell’affare una contropartita tecnica per abbassare le richieste del club tedesco. Il giocatore in questione sarebbe Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica ma ancora di proprietà nerazzurro. L’austriaco sta vivendo una stagione complicata, condizionata anche a alcuni problemi fisici e non sta riuscendo a trovare spazio con i lusitani Stando a quanto riportato dal Portogallo, al momento sarebbe molto probabile che venga rispedito al mittente a fine stagione. L’esterno sarebbe un profilo molto gradito all’Eintracht, che già in passato aveva provato ad acquistarlo e potrebbe rivelarsi la carta giusta per sbloccare l’affare Kostic.