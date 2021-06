Inter, Klopp non ha dubbi: il suo pupillo è il gioiello dello Scudetto

"L’emergenza economica dell’Inter può mettere a rischio la permanenza di un giocatore come Nicolò Barella. Per questo oggi non scommetterei sulla sua permanenza". Parole di Luigi Garlando, la prima firma de 'La Gazzetta dello Sport', in un'intervista esclusiva rilasciata, ieri, venerdì 5 giugno, al direttore di InterDipendenza, Matteo Gardelli. (leggi l'intervista)



Oggi (domenica 6 giugno, ndr), Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha ribadito che il club dovrà fare un'importante plusvalenza nel prossimo mercato e procedere lungo la strada della riduzione dei costi.



L’indiziato numero uno, per ora, è Achraf Hakimi. Sul calciatore c'è l'interesse di Psg, Chelsea e Bayern Monaco. L'Inter non valuta offerte sotto 80 milioni di euro.



Torniamo a Barella. Il centrocampista è uno dei top player dell'Inter ha addosso le attenzioni dei maggiori top club europei come ribadito, ieri, da Garlando. Acquistato nell'estate del 2019 per 45 milioni di euro (37.5 più bonus), sono stati così suddivisi: prestito oneroso (12 milioni) con obbligo di riscatto che prevede il versamento di ulteriori 25 milioni. Vi sono inoltre altri bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Al 30 giugno 2020 (va tolto un altro anno di ammortamento) il valore di Barella a bilancio è di 32.234.545 milioni di euro.



A quanto appreso in esclusiva, in queste ultime ore da InterDipendenza, a breve il Liverpool di Jurgen Klopp presenterà all'Inter un'offerta: circa 70 milioni di euro. Klopp stravede infatti per Nicolò. Lo segue da più di un anno ed ora il tecnico dei Reds ha bisogno di sostituire un perno come Georgino Wijnaldum.



Da qui a dire che l'Inter cederà Barella ce ne passa. Vedremo a quanto ammonterà l'offerta del Liverpool, poi ci vorrà la volontà della società e di Barella.



Non è una suggestione di mercato, non è scrivere negatività sull'Inter: sono i fatti. Il miglior centrocampista italiano è nel mirino di uno dei top club europei. Come ieri Garlando, nell’intervista esclusiva a InterDipendenza, aveva già anticipato.