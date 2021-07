Inter-Keita: l'affare si farà, ma soltanto ad una condizione

Come oramai si dice da giorni, c'è, per quanto riguarda il mercato in entrata, un ritorno di fiamma dell'Inter per l'attaccante ex Sampdoria, Keita Balde, che nella prossima stagione potrebbe fare ritorno in nerazzurro, anche se questo deve combaciare con una condizione necessaria.

Per il suo arrivo, infatti, deve esserci un'uscita in attacco, ed il nome più vicino a questo, secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, è quello di Andrea Pinamonti, attaccante italiano classe 1999 che nella scorsa stagione ha trovato pochissimo spazio con Antonio Conte e che sembra essere fuori dai piani anche di Simone Inzaghi.

Vedremo se le due trattative entreranno nel vivo e se l'Inter riuscirà a completare il suo reparto offensivo, con l'opzione Keita Balde che torna in auge, per un calciatore che vuole tornare a tutti i costi a vestire la maglia nerazzurra in cui tanto bene si è trovato in passato.