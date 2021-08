Inter, Kean il rinforzo giusto per l’attacco? Ecco il parere dei tifosi

Entra nel vivo il mercato in entrata dell’Inter. Dopo aver sistemato quasi tutti gli esuberi e le cessioni eccellenti di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, la dirigenza nerazzurra ha chiuso per Edin Dzeko dalla Roma e sarebbe a un passo da Denzel Dumfries dal Psv. Oltre al bosniaco, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per l’acquisto di un altro centravanti. Tra i tanti nomi accostati all’Inter negli ultimi giorni c’è anche quello di Moise Kean.

L’attaccante è rientrato in estate all’Everton dopo la positiva stagione al PSG e non sembrerebbe intenzionato a restare in Inghilterra. Mino Raiola, agente del giocatore, sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e nel corso dei dialoghi con l’Inter per Denzel Dumfries avrebbe anche parlato dell’attaccante Italiano.

Nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto un parere sul probabile arrivo di Moise Kean in nerazzurro attraverso un sondaggio pubblicato sui nostri canali social. Un sondaggio a cui hanno partecipato 1467 persone. I nostri lettori si sono divisi sul probabile approdo dell’ex Juventus ma a ricevere il maggior numero dei voti è stato il SI con il 58%. Il giovane talento azzurro sarebbe considerato da una gran parte dei partecipanti un ottimo colpo sia per il presente che per il futuro. A destare preoccupazione e incertezza è soprattutto il suo comportamento fuori dal campo.